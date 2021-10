Alors qu’il a rejoint libre le PSG cet été en provenance du Real Madrid, Sergio Ramos n’a toujours pas fait la moindre apparition sous la tunique rouge et bleu. Même s’il est annoncé sur le retour, la légende ibère devrait encore patienter, le staff francilien ne voulant prendre aucun risque avec son élément. Une décision que valide Benoit Trémoulinas sur le plateau de La Chaîne L’Equipe.

Aujourd’hui, Sergio Ramos aurait des fourmis dans les jambes et aimerait jouer. Néanmoins, le staff médical parisien préférerait que l’ancien merengue prenne son temps. Pour Trémoulinas, qui explique avoir déjà vécu ce genre de « rapport de force », il vaudrait mieux que le défenseur espagnol ne précipite pas trop son retour : « J’ai vécu ce genre de situations lorsque j’étais joueur : le joueur a envie de jouer parce qu’il se sent bien, mais le staff est là pour dire attention. Il y a eu des rechutes et un mollet c’est également difficile à soigner. Il a, en plus, été fragilisé par toutes ces rechutes. Forcément, à désormais 35 ans, le staff ne veut prendre aucun risque. »