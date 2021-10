Décidément dans cette période de trêve internationale qui se veut calme, le Paris Saint-Germain aura été omniprésent. Alors que la majorité de l’effectif joue avec leur équipe nationale aux quatre coins du monde, Mbappé avait effectué une interview fracassante dans certains médias sur son avenir et son été tumultueux. De son côté, le directeur sportif Leonardo a répondu aux avances du Real Madrid à de nombreuses reprises. Après avoir partagé une première partie des déclarations du dirigeant Rouge & Bleu ce samedi soir lors du Festival du sport, la Gazzetta Dello Sport a publié la suite de ses propos sur son site internet. Extraits choisisis.

L’arrivée de Messi

Avec Messi, nous avions déjà posé les bases pour créer une relation avant qu’il ne quitte Barcelone. Il a un silence impactant, il est entré comme s’il était le dernier dans les vestiaires (NDLR. Ce qu’on peut traduire par le fait qu’il soit entré sans prétention dans le vestiaire, comme une recrue qui débarque dans un nouveau groupe).

Le PSG, un club passionné

S’il y avait une machine qui mesurait la passion, vous comprendrez ce qu’il y a derrière le PSG ! Nasser Al-Kelahifi ne met pas seulement de l’argent, la différence c’est la rapidité dans la prise de décision. Il a accepté la présidence de l’ECA qui n’apporte aucun bénéfice au PSG mais lui permet d’apporter une contribution importante, à l’heure où le football cherche de nouvelles façons de se projeter dans l’avenir et de sortir de la crise post-Covid .

Mbappé et l’effectif du PSG

Mbappé est l’un des meilleurs au monde et nous voulons qu’il reste. C’est un bijou, que tu veux tenir dans tes bras, nous ne pouvons pas penser à être sans lui. S’il travaille avec Neymar et Messi cela peut devenir quelque chose d’unique au monde. Nous sommes dans le groupe des équipes qui peuvent gagner la Ligue des champions. Nous avons pris des joueurs qui ont un impact important, mais nous en avons pris beaucoup sans avoir payé un indemnité de transfert. On ne peut pas dire qu’on ne veut pas gagner la C1, si ça arrivait à Paris ce serait quelque chose d’unique.

Son arrivée au PSG

Au début j’ai dit non au Paris Saint-Germain, ma femme Anna était enceinte, c’est Moratti qui m’a dit d’aller écouter et puis de faire ce que je voulais. Je suis ensuite rentré à Milan dans un moment de transition après être devenu un manager capable de lancer un projet au PSG. C’était un puzzle qui devait prendre forme, une structure qui n’était pas préparée à mon arrivée.