Tribune CS – demi-finale C1 Real Madrid / Chelsea

Les demi-finales de la Ligue des Champions débutent ce soir avec la rencontre entre le Real Madrid et Chelsea, deux clubs qui ont défrayé la chronique ces derniers jours avec leur engagement à l’éphémère Superleague. Le Real Madrid voudra poursuivre son aventure européenne et rêver de soulever sa 14e Ligue des Champions, alors que le Chelsea de Thomas Tuchel et Thiago Silva – titulaire ce soir – voudra se qualifier en finale pour pourquoi retrouver leur ancien club à Istanbul (?) le 29 mai prochain.

Le XI du Real Madrid : Courtois – Militao, Varane, Nacho – Carvajal, Modric, Casemiro, Kroos, Marcelo (c) – Benzema, Vinicius

Le XI de Chelsea : Mendy – Christensen, Thiago Silva, Rüdiger – Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Chilwell – Pulisic, Werner, Mount

Un match à commenter ici, entre supporters, c’est Tribune CS !