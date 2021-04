Tuchel : “J’ai beaucoup de bons souvenirs au PSG”

Thomas Tuchel a été remercié par le PSG le jour de Noël. Le coach parisien a avoué avoir passé de très mauvaises fêtes de fin d’année avant de retrouver le sourire quand Chelsea l’a recruté. Pour le Canal Football Club, le coach allemand est revenu sur son passage au PSG, dont il garde de très bons souvenirs.

“C’était une expérience incroyable. C’est un grand grand club avec les meilleurs joueurs du monde et d’avoir une relation avoir des joueurs comme ça à Paris, de gérer des personnalités c’était un grand défi. On a eu des relations exceptionnelles avec tout le staff et c’était toujours un plaisir de venir au Camp des Loges. Il y a beaucoup de moments que je ne veux pas oublier, c’est clair, se félicite le coach allemand pour le CFC. On a eu des matches incroyables, comme celui contre Liverpool. Un match avec beaucoup de tension et l’atmosphère au Parc des Princes était exceptionnelle. Le match à Manchester, c’était incroyable mais peut-être le match retour était le pire. Le jour du match contre Dortmund avec les supporters à l’extérieur du stade je ne vais jamais oublier ça. Il y a aussi le Final 8 au Portugal, d’être avec l’équipe au Portugal et d’aller en finale c’était extraordinaire. Il y a beaucoup de bons souvenirs et c’est nécessaire que cela reste comme ça.”