Tribune CS – Finale Ligue des champions : Manchester City – Inter Milan

C’est le jour J, la finale de la Ligue des champions entre Manchester City et l’Inter Milan aura lieu ce samedi à 21h (TF1 et Canal Plus) Istanbul.

Pour cette rencontre, Pep Guardiola n’a pas réservé de surprise avec sa formation en 3-2-4-1. Erling Haaland sera titulaire eet sera soutenu par une ligne de quatre composée de Bernardo Silva, Ilkay Gündogan, Kevin De Bruyne et Jack Grealish. En face, l’Inter Milan pourra s’appuyer sur un milieu solide avec Nicolo Barella, Marcelo Brozovic et Hakan Çalhanoğlu. Le duo Edin Dzeko et Lautaro Martinez seront associés en attaque. Romelu Lukaku débute sur le banc.