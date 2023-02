Après la domination de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi lors des 15 dernières années, le monde du football devrait assister à un nouveau duel au sommet entre Kylian Mbappé et Erling Haaland. Le Norvégien a louangé l’attaquant du PSG.

Le monde du football devrait à nouveau connaître une rivalité entre deux joueurs hors normes. Kylian Mbappé (24 ans) et Erling Haaland (22 ans) performent déjà et battent les records de précocité les uns après les autres. Machines à buts, les attaquants du PSG et de Manchester City vont régner sur le football mondial pendant de très nombreuses années. Ils se battront très certainement pour le Ballon d’Or. Ce sont les dignes successeurs de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Les deux joueurs se respectent beaucoup. Interrogé sur le numéro 7 du PSG, l’ancien de Dortmund s’est montré dithyrambique.

« Kylian Mbappé est phénoménal »

« Il y a tellement de bons joueurs et Kylian en fait partie. Il est tellement fort. Les Français ont tellement de chance qu’il joue pour la France. J’aimerais qu’il joue pour la Norvège évidemment mais ce n’est pas le cas. Mais oui, c’est un joueur incroyable, souligne Erling Haaland dans une interview accordée à Canal Plus. Il est si rapide et si fort et il le fait depuis tant d’années alors qu’il a quoi ? Deux ans de plus que moi ? C’est dingue. Parfois, il faut se dire qu’il lui reste encore 10 ans à jouer au haut niveau. Il est phénoménal. »