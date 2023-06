Le PSG, une véritable option pour Ilkay Gündogan

En préparation de la saison 2023/2024, le PSG se montre actif pour le mercato, et les pistes se multiplient. En plus de Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte ou encore Marcus Thuram, c’est désormais Ilkay Gündogan qui est lié au club de la capitale, et la piste se confirme.

Avec les noms de Milan Skriniar, Marco Asensio et Marcus Thuram, la tendance des dirigeants parisiens à recruter des joueurs libres semble se confirmer. En effet, Ilkay Gündogan, qui arrive en fin de contrat avec Manchester City dans les prochains jours serait une cible du Paris Saint-Germain. C’est en tous cas ce qu’affirment nos confrères de L’Equipe, soulignant par ailleurs que la potentielle arrivée de Julian Nagelsmann sur le banc du club de la capitale pourrait peser dans la balance. Car en effet, il faudra se montrer convaincant côté parisien. Si la piste menant Ilkay Gündogan au PSG semble réelle et confirmée aujourd’hui par nos confrères espagnols de Marca, les prétendants ne manquent pas. La première option qui s’offre au milieu de terrain allemand est celle de la prolongation de contrat avec Manchester City. La seconde le mènerait au FC Barcelone, seul club ayant rencontré son oncle et agent, Ilhan Gündogan. En Premier League, Arsenal a également montré son intérêt. Enfin, ces derniers jours, le PSG est entré dans la course sous l’impulsion de Julian Nagelsmann, selon toujours Marca. Cependant, aucune décision ne sera prise avant la finale de la Ligue des Champions.

Capitaine de Manchester City, Ilkay Gündogan n’évoquera son avenir avec son agent seulement après la finale de Ligue des Champions de ce samedi 10 juin face à l’Inter Milan. En cas de succès, le milieu de terrain allemand laissera passer les festivités avant de prendre une décision. Dernier club à être entré dans la course, le PSG est à l’origine d’une offre jugée intéressante par nos confrères de Marca.