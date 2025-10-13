Tribune CS – Islande / France

Ce lundi soir (20h45 sur TF1), l’équipe de France peut valider son ticket pour les qualifications à la Coupe du monde 2026. Pour cela, les Bleus devront d’abord venir à bout de l’Islande.

Auteur d’un sans-faute dans ces qualifications pour la Coupe du monde 2026 avec trois victoires en autant de rencontres disputées, l’équipe de France pourrait dès ce lundi valider son ticket pour le Mondial l’été prochain. Pour cela, les Bleus devront s’imposer en Islande et espérer que l’Ukraine ne s’impose pas face à l’Azerbaïdjan.

Pour cette rencontre, Didier Deschamps a fait tourner son groupe avec une ligne d’attaque inédite. En revanche, pas de titularisation des deux joueurs du PSG, Lucas Chevalier et Lucas Hernandez. Dans les buts, Mike Maignan garde sa place de titulaire. La défense à quatre est composée de Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba et Lucas Digne. Eduardo Camavinga et Manu Koné forment le double pivot de l’entrejeu. En attaque, le quatuor Florian Thauvin, Michael Olise, Christopher Nkunku et Jean-Philippe Mateta, qui fête sa première titularisation, est aligné.

Le XI de l’Islande : Olafsson – Tomasson, Ingason, Gretarsson, Palsson – Ellertsson, Haraldsson (c), Johannesson, Gudmundsson – Gudjohnsen, Magnusson.

: Olafsson – Tomasson, Ingason, Gretarsson, Palsson – Ellertsson, Haraldsson (c), Johannesson, Gudmundsson – Gudjohnsen, Magnusson. Le XI de la France : Maignan (c) – Koundé, Saliba, Upamecano, Digne – Koné, Camavinga – Olise, Thauvin, Nkunku – Mateta