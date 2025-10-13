Lee Kang-In en lice pour remporter le titre de meilleur joueur international de l’année en Asie

Profitant de l’année 2025 historique du PSG, le milieu parisien, Lee Kang-In, est nommé pour le titre de meilleur joueur international en Asie.

Devenu un joueur de rotation dans l’effectif de Luis Enrique, Lee Kang-In a vécu une saison 2024-2025 légendaire avec le PSG avec un quadruplé historique (Ligue 1, Ligue des champions, Coupe de France et Trophée des Champions). À cela s’ajoute une Supercoupe d’Europe début août. Un palmarès bien garni qui lui permet de potentiellement remporter un titre honorifique.

Une première pour Lee Kang-In

En effet, la Confédération asiatique de football (AFC) a dévoilé les trois joueurs en lice pour remporter le titre de meilleur joueur international de l’année en Asie. Seuls les joueurs asiatiques évoluant hors du continent sont éligibles. Et Lee Kang-In a été nommé parmi les trois finalistes, une première pour lui dans sa carrière. Le Sud-Coréen de 24 ans sera en concurrence avec l’Iranien, Mehdi Taremi (Inter Milan / Olympiakos), et le Japonais Takefusa Kubo (Real Sociedad). Le vainqueur sera dévoilé le jeudi 16 octobre à l’occasion de la 29e cérémonie des AFC Awards qui se tiendra à Riyad (Arabie saoudite) pour connaître le successeur de Son Heung-min, qui l’avait remporté en 2023 (le trophée n’ayant pas été attribué l’année dernière). Lors de la saison 2024-2025, Lee Kang-In a participé à 49 matches toutes compétitions confondues avec le PSG pour un total de 7 buts et 6 passes décisives.

✨ 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐬𝐢𝐚𝐧 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐘𝐞𝐚𝐫 (𝐌𝐞𝐧) ✨



🇮🇷 Mehdi Taremi

🇯🇵 Takefusa Kubo

🇰🇷 Lee Kang-in



Global icons carrying Asia’s pride on football’s biggest stages! 🌍



Three elite talents, one prestigious crown. Who will be named the… pic.twitter.com/JzEjHvOXG1 — AFC (@theafcdotcom) October 12, 2025