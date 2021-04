Lille arrache le nul face à Montpellier (1-1) et lâche deux points dans la course au titre

Ce vendredi soir, le match entre le LOSC et le Montpellier Hérault ouvrait la 33e journée de Ligue 1. Leader, l’équipe de Christophe Galtier avait pour objectif de conserver sa première place à l’issue de cette journée. Un faux pas dans cette lutte intense pour le titre pouvait profiter à ses poursuivants, le PSG, l’AS Monaco et l’OL. Pour cette rencontre, le coach lillois avait décidé de composer son équipe en 4-4-2. Les anciens Parisiens, Timothy Weah, Boubakary Soumaré et Jonathan Ikoné étaient titulaires. De son côté, le MHSC rêvait toujours d’accrocher une 5e place qualificative pour la Coupe d’Europe. Le trio offensif Gaëtan Laborde, Andy Delort et Stephy Mavididi occupait l’attaque.

Après plusieurs situations dangereuses pour le LOSC, le Montpellier Hérault a ouvert le score grâce à une tête d’Andy Delort (0-1, 21e). Les Montpelliérains sont rentrés aux vestiaires avec cet avantage au score. Au retour des vestiaires, Benjamin André a touché le poteau (57e). Après une possession de balle stérile, Luiz Araújo a finalement égalisé pour le LOSC (1-1, 85e). Les deux équipes se sont quittées sur ce score de parité (1-1). Avec 70 points, le LOSC compte désormais quatre points d’avance sur le PSG (2e, 66 pts) qui affronte l’ASSE ce dimanche (13h). De son côté, le MHSC reste 8e (47 pts).

XI de Lille : Maignan – Çelik, Fonte, Botman, Reinildo (Bradaric, 87e) – Weah (David, 68e), André (Xeka, 69e), B. Soumare, Bamba (Araujo, 78e) – Ikoné (Yazici, 77e), Yilmaz.

XI de Montpellier : Omlin – Sambia, P. Mendes, Congré (Hilton, 53e), Ristic – Ferri, Mollet, Savanier (Le Tallec, 87e) – Laborde (Souquet, 77e), Delort (Skuletic, 87e), Mavididi.