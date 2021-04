Cette saison, le PSG est en concurrence avec quatre clubs pour le titre de champion de France (Lille, Lyon et Monaco). Le PSG pointe à la deuxième place à trois points du leader Lillois entraîné par Christophe Galtier. Un coach qui a tenu à féliciter son adversaire dans la course au titre pour sa qualification en demi-finale de la Ligue des Champions. “Félicitations au PSG. Je suis très heureux pour eux. C’est bien pour le foot français. Ils vont avoir un calendrier chargé mais ils sont habitués à ça, indique Galtier en conférence de presse, des propos relayés par RMC Sport. Concernant Monaco et Lyon, nous avons beaucoup plus joué qu’eux.“

Christophe Galtier qui s’est agacé de l’image défensive collée à son équipe, en prenant en exemple le Bayern / PSG. “Ce sont des conneries! Je ne le vois pas comme une injustice ces critiques. Notre dernier match n’a pas été bon. Mais j’ai rarement vu une équipe dominer Paris à Paris. Nos derniers matchs sont moyens mais on ne peut pas dire que le Losc est une équipe défensive qui ne fait que se projeter. […] Notre gardien fait des arrêts, heureusement pour nous. Toutes les bonnes équipes ont un bon gardien. Quand vous voyez Paris face au Bayern, il y a deux grands gardiens. C’est indispensable. Mais on ne peut pas résumer notre saison aux bonnes performances de Mike (Maignan, ndlr).”