Navas malade et incertain face à Saint-Etienne (L’E)

Après sa qualification face au FC Bayern en Ligue des champions, le PSG doit désormais se concentrer sur le championnat avec la réception de l’AS Saint-Etienne ce dimanche en début d’après-midi (13h sur Canal Plus Sport), à l’occasion de la 33e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino devrait faire face à quelques défections. Si Idrissa Gueye, Leandro Paredes et Neymar Jr sont suspendus, Marquinhos, Adbou Diallo et Juan Bernat seront absents pour ce match de championnat face à l’ASSE pour cause de blessure ou reprise. Et mauvaise nouvelle pour les Rouge et Bleu, Keylor Navas est incertain pour cette rencontre, selon les informations de lequipe.fr. “Le gardien costaricien, malade mais pas du Covid-19, ne s’est pas entraîné ce vendredi et il n’est pas certain qu’il puisse le faire samedi.” Face à l’enchaînement des matches qui se profile, le staff parisien ne prendra aucun risque avec son portier de 34 ans, rapporte le quotidien sportif. Concernant Layvin Kurzawa et Mauro Icardi, qui s’entraînent depuis plusieurs jours, ils pourraient retrouver le groupe.