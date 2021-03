Tribune CS – Lille / Nîmes

Avant le choc entre Lyon et le PSG ce soir, Lille reçoit Nîmes (19e) dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1. Avec la réception du relégable, les Lillois voudront profiter de l’affrontement de ses concurrents directs pour consolider sa place de leader et prendre provisoirement six points d’avance sur le PSG et Lyon. De leur côté, les Nîmois voudront profiter du nul de Lorient contre Nantes pour revenir à un point de la 17e place.

Le XI de Lille : Maignan – Çelik, Fonte (cap.), Botman, Reinildo – André, Xeka – Weah, Yilmaz, J. David, Bamba.

Le XI de Nîmes : Reynet – Alakouch, Ueda, Guessoum, Meling – Cubas – Eliasson, Fomba, Ripart (cap.), Ferhat – Mo. Koné.

Un match à commenter ici, entre supporters, c’est Tribune CS !