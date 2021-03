OL / PSG : annoncez votre pronostic

Ce soir à 21 heures (Canal Plus), la 30ème journée de Ligue 1 offrira un choc entre l’OL et le PSG. Un match qui sera notamment déterminant dans la course au titre, suite à la défaite du LOSC face au Nîmes Olympique. Pour ce match, Mauricio Pochettino devra se passer de certains joueurs (Thilo Kehrer, Juan Bernat, Pablo Sarabia et Mauro Icardi sont forfaits) mais pourra enfin compter sur le retour de Neymar Jr, absent depuis le 10 février. De son côté, l’OL devra se passer de Houssem Aouar, victime d’une alerte musculaire. Alors comment sentez-vous ce match important pour les Parisiens ? Annoncez votre pronostic ici.

Mercredi dernier, le PSG s’était imposé largement (3-0) face au LOSC en huitièmes de finale de Coupe de France. Un score annoncé ici par MugeN, Proxo94, Blacklagoon, Marcus Garmuche de la plata, La part Des Anges et Roberto Sedinho. Félicitations !