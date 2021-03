OL / PSG : Danilo-Gueye au milieu, Kean titulaire (L’E)

Ce soir à 21 heures (Canal Plus), l’OL et le PSG s’affronteront en clôture de la 30ème journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino pourra compter sur le retour de Neymar Jr, absent depuis le 10 février. Sans surprise, le numéro 10 parisien devrait débuter sur le banc, comme le rapporte lequipe.fr. Toujours selon le quotidien sportif, Abdou Diallo devrait débuter dans le couloir gauche de la défense. Presnel Kimpembe et Marquinhos formeront la charnière centrale devant Keylor Navas. Alessandro Florenzi est annoncé dans le couloir droit. Concernant le milieu de terrain, Danilo Pereira et Idrissa Gueye accompagneront Marco Verratti au milieu de terrain, toujours selon L’Equipe. De retour à la compétition face au LOSC en milieu de semaine, Moise Kean devrait enchaîner une deuxième titularisation. Les côtés de l’attaque parisienne devraient être occupés par Kylian Mbappé et Ángel Di María.

XI du PSG selon L’Equipe : Navas – Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo – Gueye, Danilo, Verratti – Di Maria, Kean, Mbappé.