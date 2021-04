La course au titre est passionnante cette saison avec quatre équipes qui se battent pour terminer en tête du championnat. Ce week-end, le PSG, Lille et Monaco se sont imposés. Ils mettent donc la pression à Lyon, qui reçoit ce soir Angers en clôture de la 32e journée de Ligue 1. Les hommes de Rudi Garcia étaient dans l’obligation de s’imposer ce soir s’ils voulaient rester dans la course au titre. Et c’est chose faite puisque les Lyonnais se sont facilement imposés contre les Angevins (3-0) grâce à des buts de Paqueta et un doublé de Memphis. Avec cette victoire, Lyon revient à un point du podium.