Mercredi soir – sur la pelouse de l’Alllianz Arena – le PSG a souffert tout le match mais n’a jamais plié pour s’offrir une victoire importante en quart de finale aller de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich (2-3). Pour Laure Boulleau, avec les possibles retours de Verratti et Paredes dans le onze de départ, les Rouge & Bleu devraient un peu moins souffrir.

“Je pense qu’Il faut qu’ils assument cette façon de jouer. Peut-être que c’est un peu nouveau et la clé est de gérer émotionnellement le fait de subir et de ne pas avoir de ballon, lance Boulleau dans le Canal Football Club. Il y avait des joueurs qui n’étaient pas habitués à donner le ballon à l’adversaire, je pense à Neymar par exemple. Mais ils se rendent comptent que quand ils ont moins le ballon, ils peuvent gagner des matches. S’ils restent dans les mêmes caractéristiques, pourquoi changer. Ils ont mis en difficulté l’une des meilleures équipes d’Europe si ce n’est la meilleure. […]Avec un Verratti ou un Paredes, je pense qu’il y aura moins d’occasions concédées parce qu’il y aura plus de possessions et de point de récup.“