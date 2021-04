Pochettino : “Aujourd’hui, on a montré qu’on était des combattants”

Le PSG a parfaitement négocié son match face au RC Strasbourg en Ligue 1. Avec une équipe remaniée au coup d’envoi, les joueurs de Mauricio Pochettino se sont largement imposés au Stade de la Meinau (4-1) grâce à des réalisations de Kylian Mbappé, Pablo Sarabia, Moise Kean et Leandro Paredes. Après le match, l’entraîneur des Rouge et Bleu, Mauricio Pochettino, est revenu sur la victoire face au RCSA, au micro de Canal Plus. Il a notamment évoqué le prochain match face au FC Bayern en C1. En conférence de presse d’après-match, l’Argentin de 49 ans a confirmé que Keylor Navas est sorti par précaution.

La pression sur les épaules parisiennes avant ce match à Strasbourg

Pochettino : “C’est important parce qu’on reste dans la course avec ces trois points. Il n’y a pas de pression, il ne faut pas être anxieux. Il faut qu’on soit performants. Aujourd’hui, on a montré qu’on était des combattants et c’est comme ça qu’on veut être. Mais on se bat dans trois compétitions : la Coupe de France, le championnat et la Ligue des champions, et ça complique les choses. L’équipe a montré de la foi, c’était un bon jour pour nous.”

Le temps de jeu conséquent de Mbappé cet après-midi (89 minutes)

Pochettino : “Non, il faut se souvenir. En coupe, il avait joué 90 minutes face à Brest. La meilleure chose pour que Kylian soit prêt, c’est de jouer. S’il sent que quelque chose ne va pas, il va le dire. Nous sommes des professionnels, on a un staff de performance et médical, on est tous des pros. On essaye de prendre les meilleures décisions pour l’équipe, les gens peuvent dire ce qu’ils veulent. C’est le football et parfois chacun a vérité. On ne peut pas rendre tout le monde heureux. Kylian est un joueur qui est heureux lorsqu’il est sur le terrain.”

Un des plus grands exploits du PSG en cas de qualification face au Bayern ?

Pochettino : “Je ne sais pas, c’est à vous de dire. Pour nous, c’est notre objectif d’être prêt mardi. Pour moi, c’est la meilleure équipe qu’on va affronter mardi. On va beaucoup souffrir pendant 90 minutes mais notre objectif est de gagner et de se qualifier.”

La sortie de Keylor Navas

Pochettino : “Il est sorti par précaution. Nous avons une grand secteur médical avec de grands professionnels, nous allons voir, nous espérons qu’il n’y a rien de grave.”