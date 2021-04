Tribune CS – Lyon / Lille

Le PSG et Monaco ayant gagné ce week-end, il y aura un perdant du choc de la 34e journée de Ligue 1 entre Lyon et Lille. Les Dogues, leader avant ce week-end, pourraient se retrouver quatrième à l’issue de la journée s’il s’incline ce soir. Après avoir été éliminé dans la semaine en Coupe de France par Monaco, Lyon voudra poursuivre son rêve de titre de champion de France en s’imposant à domicile. Pas simple quand on sait que les Lillois restent sur quatre victoires et un nul sur la pelouse du Groupama Stadium. Un match que les supporters parisiens vont suivre avec attention, en espérant un faux pas Lillois pour conserver la tête de la Ligue 1 ce soir.

Le XI de Lyon : Lopes – Dubois, Marcelo, De Sciglio, Bard – Caqueret, Mendes, Paqueta – Toko Ekambi, Slimani, Depay

Le XI de Lille : Maignan – Celik, Fonte, Botman, Bradarić – Sanches, André, Soumaré, Ikoné – Yilmaz, David.

Un match à commenter ici, entre supporters, c’est Tribune CS !