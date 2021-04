Tribune CS – Angers / Monaco à 17h05 et Tottenham / ManCity à 17h30

Après sa victoire importante sur la pelouse du FC Metz (3-1), le PSG peut regarder sereinement les résultats de ses adversaires dans la course au titre. Et avant le choc entre l’OL et le LOSC ce soir (21h), l’AS Monaco affronte l’Angers SCO à 17h05 (Canal Plus). En cas de victoire, les Monégasques pourraient occuper provisoirement la deuxième place du championnat et revenir à un point du PSG (72 pts). Pour cette rencontre, Niko Kovac a aligné son équipe en 4-4-2 avec un duo d’attaque composé de Stevan et Kevin Volland.

XI Angers : Bernardoni – Manceau, Pavlovic, Traoré, Thomas, Capelle – Coulibaly, Amadou, Mangani – Pereira Lage, Diony.

XI Monaco : Lecomte – Sidibé, Maripan, Badiashile, Caio Henrique – Aguilar, Fofana, Tchouaméni, Golovin – Volland, Jovetic.

Autre match important de l’après-midi, la finale de la League Cup entre Tottenham et Manchester City (17h30 sur beIN SPORTS 1). Adversaires du PSG en demi-finale de Ligue des champions, les Citizens voudront glaner leur premier titre de la saison. Pour cela, Pep Guardiola a aligné une équipe compétitive avec le retour dans le onze de Kevin De Bruyne. Du côté de Tottenham, les deux anciens du PSG, Serge Aurier, Giovani Lo Celso et Lucas, sont titulaires.

XI Tottenham : Lloris – Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilon – Winks, Hojbjerg, Lo Celso – Lucas, Kane, Son.

XI Man City : Steffen – Walker, Dias, Laporte, Cancelo – Gündogan, Fernandinho, De Bruyne – Mahrez, Sterling, Foden.