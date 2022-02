Tribune CS – Lyon / Lille

Alors que le PSG s’est imposé hier soir face à l’AS Saint-Etienne (3-1), la 26e journée de Ligue 1 nous réserve encore une belle affiche en ce dimanche soir. Après s’être quitté sur le score nul de 0 à 0 en décembre dernier, Lyon (9e) et Lille (11e) croisent ce soir le fer (20h45 sur Prime Vidéo) dans l’espoir de sortir du ventre mou du classement. En cas de victoire, les Lyonnais se rapprocheront de Strasbourg et du top 5 de Ligue 1 en relayant Lens à la 7e place. De leur côté, les hommes de Jocelyn Gourvennec espèrent dépasser leur adversaire du soir en s’adjugeant en cas de victoire la 8e place du classement.

Le XI de Lyon :

Lopes – Dubois (cap.), Mendes, Lukeba, Emerson – Caqueret, Ndombélé – Faivre, Paqueta, Toko-Ekambi – Dembélé

Le XI de Lille :

Jardim – Celik, Botman, Fonte (cap.), Djalo – Gudmundsson, Xeka, Sanches, Bamba – David, Ben Arfa.

