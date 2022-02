Analyse CS – Lionel Messi : Composer avec un nouveau style

Chaque semaine, Canal Supporters par son journaliste Valentin Devillaire, revient sur un fait tactique autour du PSG. Aujourd’hui, nous allons nous pencher sur les performances individuelles de Lionel Messi. Arrivé dans le club de la capitale l’été dernier, l’attaquant argentin déçoit bon nombre d’observateurs. À 34 ans, La Pulga n’est plus le joueur qu’il était et il faut l’accepter. Son rôle sur le terrain est désormais différent et si on se concentre sur ce qu’il fait réellement sur le terrain, on peut observer son impact dans le jeu parisien. Analyse.

Servir Mbappé

Les années Barça sont loin derrière lui et désormais, Lionel Messi doit composer avec un nouveau style de jeu. Moins efficace dans la finition, l’attaquant argentin conserve ses qualités de créateur et de passeur. Il a souvent eu l’habitude d’inscrire deux voire trois buts par match en Liga. En France, il éprouve des difficultés devant le but. Cela peut s’expliquer par le fait que ses coéquipiers à Barcelone jouaient pour lui, alors qu’au PSG on joue avec lui. Mais aussi parce que La Pulga ne se trouve plus dans les zones dangereuses pour l’adversaire. C’est Kylian Mbappé qui occupe ce rôle chez les Rouge & Bleu. Quand Omar Da Fonseca disait que Lionel Messi devait servir Mbappé, c’est un constat. Chaque joueur a ses qualités et il faut savoir accepter que celles-ci changent avec l’âge. Hier soir, les deux buts de Mbappé et les deux passes décisives illustrent parfaitement la vision du journaliste franco-argentin. Avec cette formule, le PSG peut aller très loin cette saison en Ligue des Champions.

Moins de finition, plus de création

Lionel Messi a toujours eu l’habitude de descendre bas pour organiser le jeu, mais dans le club de la capitale, il le fait plus que jamais. Il est tellement coutumier du fait qu’on ne pourrait pas lui attribuer un positionnement fixe sur le terrain. Alors, arrêtons de débattre sur son poste. Ailier droit ou numéro neuf, peu importe, l’Argentin est partout sur le terrain et tant mieux. Avec dix passes décisives cette saison, il est le meilleur passeur du championnat. Il aurait pu au moins être à vingt passes décisives si on compte toutes les fois où ses coéquipiers n’ont pas transformé leurs actions. Dans le classement des buteurs, il n’est qu’à deux buts inscrits en L1, un contre le FC Nantes (3-1) le 22 novembre dernier et un autre face à Lille (5-1) il y a trois semaines. Ce contraste explique parfaitement la situation. Lionel Messi n’est plus le même joueur mais ne reste pas moins talentueux. S’il est largement critiqué pour ses performances, la plupart des matchs qu’il a disputé en 2022 sont aboutis.

À l’origine de tout

Dans le jeu, il fait une différence énorme par ses dribbles et ses passes. C’est le joueur qui élimine le plus de joueurs adverses par ses passes. Il fait constamment progresser le jeu et surtout, le danger vient souvent de lui. Contre Saint-Etienne ce samedi, il est à l’origine de 13 actions se concluant par un tir. Il égale la meilleure performance d’un Parisien pour cet indicateur cette saison (déjà lui à Lille) et tourne en moyenne à 7.2 actions amenant un tir par 90 minutes. Avec ces chiffres, personne ne fait mieux que lui en Ligue 1. C’est donc sur ces statistiques qu’il faut se baser pour juger les prestations de l’Argentin. Il ne faut pas oublier que Lionel Messi a 34 ans et que bon nombre de grands joueurs ont arrêté à cet âge, voire même avant. On pense à Michel Platini par exemple, qui s’est arrêté à 32 ans parce que les jambes ne suivaient plus. Messi est donc une pièce essentielle du rouage parisien et devrait progresser match après match.