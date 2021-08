Twitch/PSG à partir de midi : Mbappé, Messi, Brest…

Canal Supporters vous donne rendez-vous pour un LIVE TWITCH/PSG à partir de midi. Nous reviendrons sur le match du jour à Brest, les dernières informations autour du cas Mbappé et sur le mercato dans son ensemble, en plus d’une revue de presse 100% PSG avant la rencontre du jour en Bretagne. Un beau programme pour ce live matinal, alors on vous attend nombreux ! Pour rappel, Canal Supporters directement sur Twitch, c’est ici : https://www.twitch.tv/canalsupporters (abonnez-vous !)