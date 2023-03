Tribune CS – Marseille / Montpellier

Après une trêve internationale d’une dizaine de jours, la Ligue 1 reprend ses droits ce vendredi avec un derby du Sud entre l’Olympique de Marseille et le Montpellier Hérault (21h sur Prime Video).

La 29e journée de Ligue 1 débute ce vendredi soir avec une affiche entre l’Olympique de Marseille et le Montpellier Hérault au Stade Vélodrome. À sept points du leader parisien, les Olympiens auront pour objectif de se rapprocher de leurs rivaux et de leur mettre la pression. Pour cela, Igor Tudor a réservé quelques surprises avec les titularisations de Mattéo Guendouzi et Vitinha, habitués au banc ces dernières semaines. De son côté, Pau Lopez est ménagé et laisse sa place à Blanco dans les buts. En face, le MHSC se présente en 4-3-3 avec un trio d’attaque Nordin, Wahi, Khazri.