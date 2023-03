L’équipe de France féminine lance une nouvelle ère avec la nomination d’Hervé Renard comme sélectionneur. Et l’ancien coach de Ligue 1 a dévoilé ce vendredi sa première liste avec de nombreuses Parisiennes présentes.

À quelques mois de la Coupe du monde 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande (20 juillet au 20 août), la Fédération Française de Football devait rapidement trouver un remplaçant suite à l’éviction de Corinne Diacre, poussée vers la sortie par plusieurs cadres du groupe. Et ce jeudi, la FFF a nommé Hervé Renard comme nouveau sélectionneur des Bleues. Après une belle aventure avec la sélection d’Arabie saoudite, le coach de 54 ans va vivre un nouveau challenge et a décidé de faire des choix forts pour sa première liste ce vendredi.

Hamraoui non convoquée

Vingt-six joueuses ont été appelées pour disputer les matches amicaux face à la Colombie (7 avril à Clermont-Ferrand) et le Canada (11 avril au Mans). Et sept Parisiennes ont été convoquées dans la listes : Constance Picaud, Elisa De Almeida, Sakina Karchaoui, Grace Geyoro, Oriane Jean-François, Laurina Fazer et Sandy Baltimore. Blessées, Marie Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani n’ont logiquement pas été appelées. Convoquée lors du dernier rassemblement par Corinne Diacre, la milieu de terrain, Kheira Hamraoui, n’a pas été retenue par le nouveau sélectionneur. Un choix sportif comme l’a déclaré Hervé Renard en conférence de presse : « C’est un choix sportif avant tout. Après, quand on forme un groupe, il y a plein d’éléments à prendre en considération. »

Le nouveau sélectionneur s’est également exprimé sur Marie-Antoinette Katoto, qui soigne toujours sa blessure au genou : « Marie-Antoinette est une joueuse importante de cette Équipe de France, mon souhait le plus cher est qu’elle soit présente avec nous lors de cette Coupe du monde. On est six mois après son opération. Malheureusement, avec l’élimination des clubs français en Ligue des champions, il y aura du repos pour chacune à l’issue de la saison qui s’achèvera le 27 mai. Je vais la rencontrer dans les prochains jours. Je lui passerai le message que je compte énormément sur elle comme tout ce groupe. »

La liste des Bleues

Gardiennes : Chavas, Peyraud-Magnin, Picaud

: Chavas, Peyraud-Magnin, Défenseures : Bacha, E. Cascarino, Cissoko, De Almeida , Doucouré, Karchaoui , Lakrar, Périsset, Renard

: Bacha, E. Cascarino, Cissoko, , Doucouré, , Lakrar, Périsset, Renard Milieux : Dali, Fazer , Geyoro , Jean-François , Le Garrec, Majri, Toletti

: Dali, , , , Le Garrec, Majri, Toletti Attaquantes : Asseyi, Baltimore, Bussy, D. Cascarino, Le Sommer, Mateo, Sarr