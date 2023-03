Après une trêve internationale d’une dizaine de jours, le PSG retrouve la compétition ce dimanche et va entamer son sprint final de l’exercice 2022-2023. Et un calendrier relevé attend les Rouge & Bleu dans les semaines à venir.

Avec seulement le championnat à disputer jusqu’à la fin de la saison, le PSG aura pour objectif de valider son 11e titre de champion de France dans les semaines et mois à venir, ce qui constituerait un record historique en Hexagone. Avec 7 points d’avance (et une différence de but à son avantage) sur son dauphin, l’Olympique de de Marseille, le club parisien a encore une marge avant la 29e journée de Ligue 1 ce week-end. Mais les Rouge & Bleu devront bien aborder les semaines qui arrivent avec des grosses échéances au programme. Présent en conférence de presse, Christophe Galtier s’est exprimé sur ce programme chargé pour la course au titre : « J’ai beaucoup de détermination et de lucidité. Est-ce que le titre va se jouer lors des trois prochains matches ? Il faut garder un écart conséquent, peut-être plus. Il ne faut pas tomber dans la facilité en se disant qu’on a sept points d’avance. Il faut garder l’envie de gagner des matches, pour gagner encore un nouveau titre. Quand on regarde le calendrier, derrière ces trois matches, on va jouer des équipes qui se battent contre le maintien et c’est toujours difficile. Il y aura beaucoup d’enjeux pour les uns et les autres. »

PSG / OL, un match d’équipes en difficulté

Et dès ce dimanche (20h45 sur Prime Video), le PSG retrouvera le Parc des Princes, deux semaines après son premier revers en deux ans à domicile face au Stade Rennais (0-2). Et à l’occasion de la 29e journée de Ligue 1, le club parisien recevra l’Olympique Lyonnais. Si les Rouge & Bleu éprouvent des difficultés depuis début 2023 (7 défaites en 17 matches toutes compétitions confondues), ils feront face à une autre équipe malade du championnat : l’Olympique Lyonnais. L’équipe de Laurent Blanc occupe une décevante 10e place au classement, n’arrive pas à enchaîner et reste sur 3 matches nuls d’affilée en Ligue 1 (Lorient, Lille et Nantes). De plus, reste à connaître dans quel état d’esprit sera l’OL trois jours avant sa demi-finale de Coupe de France face au FC Nantes. Un rendez-vous qui pourrait grandement sauver une saison très compliquée. Si le PSG a pour habitude de glaner les trois points à domicile, il a également la fâcheuse tendance à relancer des équipes en difficulté, surtout que les confrontations face aux Lyonnais sont toujours des matches serrés. De plus, les Rouge & Bleu connaîtront par avance le résultat des Marseillais, qui pourraient potentiellement revenir à quatre points en cas de succès face au MHSC (vendredi) et mettre une pression supplémentaire sur les épaules des joueurs de Christophe Galtier.

🗣️ | Christophe Galtier pour PSG TV :



“Un PSG – OL est un des grands classiques du championnat, on doit regoûter à la victoire après notre défaite contre Rennes !”#PSGOL pic.twitter.com/V6g7GXAeWV — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 31, 2023

L’OGC Nice de Didier Digard en pleine forme

Si le match de l’OL sera à la portée des Rouge & Bleu en raison de l’inconstance des Gones, la rencontre face à l’OGC Nice (samedi 8 avril à 21h sur Canal Plus Foot) sera d’un autre calibre pour les Parisiens. Après un début d’exercice très compliqué avec Lucien Favre, les Aiglons revivent depuis la nomination de Didier Digard à la tête de l’équipe. En 11 matches de Ligue 1, l’ancien joueur du PSG a complètement redressé son équipe avec 23 points sur 33 possibles et une série d’invincibilité de 11 matches (6 victoires et 5 nuls). Surtout, les Azuréens proposent un style de jeu qui a trop souvent posé problème au leader du championnat cette saison : intensité, pressing haut, prise de la profondeur. De nombreux aspects que n’arrivent pas à corriger Christophe Galtier au fil des mois. Mais un avantage pourrait jouer en faveur des Rouge & Bleu, le quart de finale aller de Ligue Europa Conférence qui se profile quelques jours plus tard face au FC Bale (le 13 avril). Reste à voir si Didier Digard effectuera un turn-over à l’Allianz Riviera, lui qui a réussi à redonner espoirs aux Niçois pour une qualification européenne en fin de saison (7e à 6 points de la 5e place).

Le RC Lens, l’adversaire le plus redoutable

Mais le PSG devra surtout se montrer vigilant le samedi 15 avril prochain (21h sur Canal Plus Foot) lors de la réception du RC Lens au Parc des Princes à l’occasion de la 31e journée de Ligue 1. Après deux exercices à échouer au pied des places européennes (7e en 2020-2021 et 2021-2022), les Sang & Or sont cette fois-ci en très bonne posture pour disputer la Coupe d’Europe la saison prochaine. Actuellement troisième, les joueurs de Frank Haise connaissent pourtant une baisse de forme depuis début 2023 (5 victoires, 5 nuls et 2 défaites) et affronteront le Stade Rennais et le RC Strasbourg avant le déplacement à Paris dans deux semaines. Mais, les Lensois ont repris un peu de couleur avant la trêve internationale avec deux victoires probantes face au Clermont Foot (4-0) et l’Angers SCO (3-0) et avec un Loïs Openda qui a retrouvé le chemin des filets (5 buts sur les 2 derniers matches). Vainqueur du PSG le 1er janvier dernier, le club artésien va se déplacer au Parc avec pour objectif de rester dans la lutte pour une place qualificative à la prochaine Ligue des Champions. Surtout que depuis leur remontée en Ligue 1 lors de la saison 2020-2021, les Sang & Or posent souvent des difficultés au club parisien (1 victoire, 2 nuls et 2 défaites).

La tempête avant le calme ?

Après deux semaines qui s’annoncent donc relevées, le PSG retrouvera un calendrier avec des adversaires de la seconde partie du classement. Si le champion en titre a tendance à ne pas lâcher trop de points face à ce type d’adversaire, les enjeux de fin de saison pourront avoir une importance pour certaines équipe à la lutte pour le maintien. À partir de mi-avril, les Rouge & Bleu rencontreront l’Angers SCO, le FC Lorient, Troyes, l’AC Ajaccio, l’AJ Auxerre, le RC Strasbourg et clôturera la saison avec la réception du Clermont Foot. Des adversaires qui joueront donc leur survie où quatre clubs descendront directement en Ligue 2, sans passer par des barrages (seulement 2 montées de clubs de Ligue 2) afin de mettre en place la Ligue 1 à 18 clubs.

🗣️ | Christophe Galtier sur le championnat 🏆 :



« Il ne faut pas tomber dans la facilité, nous n’avons que 5 points d’avance, il faut garder l’envie d’aller gagner les matches, nous allons jouer contre des équipes de très bon niveau » #PSGOL pic.twitter.com/F4A2Ukud0A — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 31, 2023

Calendrier du PSG

PSG / OL (dimanche 2 avril à 20h45 sur Prime Video)

OGC Nice / PSG (samedi 8 avril à 21h sur Canal Plus Foot)

PSG / RC Lens (samedi 15 avril à 21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360)

Angers SCO / PSG (vendredi 21 avril à 21h sur Prime Video)

PSG / Lorient (date et horaire à déterminer)

Troyes / PSG (date et horaire à déterminer)

PSG / AC Ajaccio (date et horaire à déterminer)

AJ Auxerre / PSG (date et horaire à déterminer)

RC Strasbourg / PSG (samedi 27 mai à 21h)

PSG / Clermont Foot (samedi 3 juin 21h)

