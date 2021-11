Tribune CS – Marseille / Troyes

Ce dimanche, le PSG est allé chercher les trois points de la victoire sur la pelouse de l’AS Saint-Etienne au bout d’une partie loin d’être simple (1-3). La suite de la 15ejournée nous a offert les succès de Rennes et de l’OL. Et ce soir, c’est au tour de l’Olympique de Marseille d’être sur le pont face à un promu en difficulté, Troyes. Les Phocéens (5e), pas vraiment sur une bonne dynamique, tenteront de recoller le podium, tandis que l’ESTAC (16e) essayera de grappiller quelques points salvateurs.

