Lionel Messi a marqué trois buts sous le maillot du PSG. Trois réalisations en Ligue des Champions. Mais en quatre matches de Ligue 1, La Pulga n’a pas encore fait trembler les filets. Son influence sur le jeu des Rouge & Bleu peinent à se voir. Son positionnement sur le côté droit de l’attaque parisienne pouvant expliquer cela selon plusieurs observateurs. Bruno Genesio – l’entraîneur du Stade Rennais – a tenu à prendre la défense de l’ancien barcelonais.

« Messi fait partie des plus grands joueurs de l’histoire du football. C’est peut-être le plus grand. La question n’est pas légitime. C’est toujours un problème d’équipe. Il vient d’arriver, il a peut-être besoin de temps. Il était blessé. Ce sont des choses qui expliquent que son niveau n’est pas encore celui pour lequel on l’attendait, défend Genesio en conférence de presse. Mais à chaque fois qu’il a le ballon, tout le monde vibre et tremble, selon si on est supporters ou adversaires. Ici, il a tiré un coup franc sur la barre, cela s’est joué à trois centimètres. À chaque fois qu’il a le ballon, vous savez qu’il y a un danger. À chaque fois qu’il s’approche de la surface, vous savez qu’il est capable de mettre une frappe en pleine lucarne. Cela reste un joueur craint par tout le monde.«