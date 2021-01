De retour sur le banc ce soir après avoir passé la semaine à l’isolement en raison d’un test positif à la Covid-19, Mauricio Pochettino était un entraîneur heureux à l’issue de cette large victoire contre Montpellier en ouverture de la 21e journée de Ligue 1 (4-0). Ses joueurs lui ont offert une belle victoire. Le technicien parisien – au micro de Téléfoot la Chaîne – s’est félicité de la performance de ses joueurs. “Ça a été une performance très professionnelle de l’équipe ce soir. Ça a été un peu difficile au début mais l’expulsion du gardien a aidé au contrôle du match, la victoire est plus que logique. Le 4-4-2 ? On est toujours dans un processus pour se connaître. Il s’agit d’avoir le meilleur rendement.”

Pochettino qui a ensuite tenu à féliciter Kylian Mbappé auteur de deux buts et une passe décisive ce soir. “On connaît ses qualités. Les équipes et les joueurs ont des formes différentes. C’est un joueur encore jeune. On avait pas de doute avec doute qu’avec son travaille et son implication les buts et les passes décisives allaient revenir. Je suis content pour Mbappé, il avait besoin de retrouver de la joie, il va encore progresser. Son contrat ? Il a été positif dans sa déclaration. C’est un joueur essentiel et j’espère qu’il restera longtemps.“

Le coach parisien qui s’est montré rassurant au moment d’évoquer les sorties sur blessures de Keylor Navas et Marquinhos. “Pour Keylor Navas, c’était un coup à l’échauffement. Marquinhos a souffert d’une petite gêne à l’adducteur. Je pense que ce ne sera pas trop grave.”