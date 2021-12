Tribune CS – Soirée de Ligue des Champions

Hier soir, la première partie de la dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions a eu lieu. Le PSG a bien terminé cette dernière avec une belle victoire au Parc des Princes contre le Club Bruges (4-1). Ce soir, six matches sont au programme. Le FC Barcelone se déplace sur la pelouse du Bayern Munich – déjà qualifié et assuré de terminer premier – pour assurer sa qualification. Si dans l’autre match du groupe, le Benfica s’impose contre le Dynamo Kiev, les Portugais seraient qualifiés. Dans ce cas de figure, le FC Barcelone devra impérativement s’imposer pour passer.

Dans le groupe F, Villarreal et l’Atalanta Bergame s’affrontent pour la deuxième place du groupe. Les Espagnols tiennent cette dernière avec un point d’avance sur les Italiens. Dans l’autre match, les Young Boys de Bernes doivent s’imposer contre Manchester United – à Old Trafford – pour se qualifier en Europa League. Manchester est assuré de finir premier de son groupe. Enfin, le groupe de Lille ou tout est encore possible. Les Lillois affrontent Wolfsburg alors que Séville affronte Salzbourg.

Plus tôt dans la soirée, Chelsea et le Zénith Saint-Pétersbourg ont offert un match nul spectaculaire (3-3). Avec ce nul, les Anglais terminent deuxième derrière la Juventus Turin, qui a gagné contre Malmö grâce à un but de Moise Kean. Les Italiens sont un adversaire potentiel de plus pour le PSG en huitième de finale.

Des matches à commenter ici, entre supporters, c’est Tribune CS !