La sixième et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions 2021-2022 débutait ce mardi soir. À partir de 18h45, le PSG recevait le Club Bruges alors que Manchester City se déplaçait sur la pelouse de Leipzig. Deux matches qui n’avaient aucun enjeu pour les Parisiens et Mancuniens. Les deux autres pouvaient encore se qualifier pour l’Europa League. En s’inclinant 4-1 sur la pelouse du Parc des Princes, les Belges terminent dernier. Ils devaient de toute façon faire mieux que les Allemands qui se sont imposés contre City (2-1).

Dans les autres matches de la soirée, Liverpool s’est imposé sur la pelouse de l’AC Milan pour s’offrir une sixième victoire en six matches (1-2). Dans l’autre match du groupe, le FC Porto s’est incliné à domicile contre l’Atlético de Madrid (1-3). Avec ce succès, les Colchoneros prennent la deuxième place du groupe au détriment de leur adversaire du soir et se qualifient pour les huitièmes. Porto sera rebasculé en Europa League. Dans le groupe C, l’Ajax Amsterdam a poursuivi sa belle saison européenne (six victoires en six matches) en s’imposant contre le Sporting (4-2), déjà qualifié lors de la cinquième journée. Assuré de terminer troisième, le Borussia Dortmund a surclassé le Besiktas (5-0). Enfin, dans le choc du groupe D, le Real Madrid s’est imposé – à domicile – contre l’Inter (2-0). Avec ce succès, les Espagnols terminent en tête, les Italiens deuxième. Dans l’autre match du groupe – sans enjeu – le Chaktior Donesk et le Sheriff Tiraspol se sont quittés sur un score nul (1-1).

On connaît donc les premiers possibles adversaires du PSG pour les huitièmes de finale, dont le tirage au sort aura lieu lundi midi.