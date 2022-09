Six jours après la fin de la première journée, la Ligue des Champions reprend déjà ses droits avec une nouvelle soirée de matchs. Le PSG joue ce mercredi sur la pelouse du Maccabi Haïfa (21h00) pour prendre de l’avance en tête du groupe H. En attendant ce soir, l’autre club français en lice joue son premier match à domicile de cette édition de la C1. L’Olympique de Marseille accueille Francfort et va essayer de rompre la magnifique série de 13 défaites sur les 14 matchs dans la compétition. Pour les amateurs de (vrai) football, le Bayern Munich reçoit le FC Barcelone dans le même et ce qui sera le choc de la soirée.

Groupe A : Liverpool / Ajax – Glasgow Rangers / Naples (décalé à mercredi 21h00)

Groupe B : FC Porto / Bruges – Leverkusen / Atlético de Madrid

Groupe C : Plzen / Inter (0-2) – Bayern Munich / FC Barcelone

Groupe D : OM / Francfort – Sporting CP / Tottenham (2-0)

