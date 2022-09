Le coup de gueule de Jérôme Rothen après les informations sur le contrat de Mbappé

Ça a été la grosse information de ce lundi soir, Kylian Mbappé n’aurait finalement prolongé au PSG que jusqu’en 2024 avec une année supplémentaire en option. Cette nouvelle a eu l’effet d’une bombe au sein de la communauté des supporters du PSG, qui aujourd’hui craint que sa pépite parte prématurément ailleurs. Certains médias aussi profitent pour essayer de relancer ce dossier Mbappé avec le Real Madrid… mais des consultants montrent leur lassitude de ce dossier et des rumeurs qui en découlent.

« On essaye de chercher les petites merdes, il n’y a pas de problème ! »

Assez proche du clan Mbappé, Jérôme Rothen a donné son avis lors de son émission « Rothen s’enflamme » et se confie sur ces informations parues. L’ancien joueur du PSG pousse un coup de gueule sur ce dossier et ne comprend pas la polémique. Selon lui, tout va bien au PSG dans ce début de saison, et il n’est donc pas nécessaire de commenter davantage cette nouvelle.

« Non, non… Franchement j’en ai marre d’entendre tout ça ! Ce sont des termes de contrat et tant mieux pour lui si dans deux ans ou dans 18 mois il est libre. Mais à un moment, il faut arrêter de faire des histoires là où il n’y en a pas ! Kylian est assez froid sur certaines réponses en conférence de presse, c’est la réalité... Ça veut dire, en effet, ce qu’on lui a vendu comme projet pour qu’il signe n’est pas totalement en adéquation avec ce discours là, et ils ont ils vont peut-être mettre un peu plus de temps que prévu pour lui apporter des réponses positives comme il le voulait pour rester. Ça c’est la réalité ! Mais après, la saison est partie et à ce que je sache, pour le Paris Saint-Germain, il y’a du bien et du moins bien, mais en terme de résultats c’est quasiment parfait ! L’année dernière ça ne l’a pas perturbé d’être enfin de contrat et de vouloir partir. À l’arrivée, il fait la meilleure saison de sa carrière… Donc moi je trouve que là on essaye de chercher ‘les petites merdes’ à droite et à gauche mais franchement, il n’y a pas de problème !«