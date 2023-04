Tribune CS – Soirée de Ligue des Champions

Après les succès de Manchester City contre le Bayern Munich (3-0) et l’Inter contre Benfica (0-2), place ce soir aux deux autres quarts de finale aller de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Chelsea et le duel 100% italien entre l’AC Milan et Naples.

Les quarts de finale aller de la Ligue des Champions ont offert une très belle rencontre entre Manchester City et le Bayern Munich, deux prétendants à la victoire finale. Les Anglais se sont largement largement imposés (3-0) et ont fait un grand pas vers la qualification en demi-finale. À ce stade de la compétition, les joueurs de Pep Guardiola, s’ils valident leur manche aller, pourraient affronter le Real Madrid ou Chelsea. Comme la saison dernière, les deux équipes s’affrontent en quarts de finale. La manche aller se joue au Santiago Bernabeu.

Un duel 100% italien

Hier, l’Inter Milan s’est imposé sur la pelouse de l’Estadio da Luz contre le Benfica (0-2). Les deux autres clubs italiens encore en lice s’affrontent ce soir à San Siro. L’AC Milan reçoit Naples, qui réalise une très belle saison. Les deux équipes se sont récemment affrontées en championnat et les coéquipiers de Zlatan Irahimovic s’était largement imposés (0-4). Ce soir, ils vont s’affronter pour prendre une option sur la qualification en demi-finale.

Deux rencontres à commenter ici, entre supporters, c’est Tribune CS !