Plus de trois mois après cette finale retentissante face à l’Argentine, Kylian Mbappé a quitté le Stade de Lusail à Lusail abattu. Mais le joueur français est ressorti grandi de cette expérience, surtout grâce à sa performance exceptionnelle (3 buts). Avec le Paris Saint-Germain, l’attaquant de 24 ans a vécu une énième élimination en Ligue des Champions. Mais le Parisien continue d’afficher de grandes ambitions avec le club de la capitale.

« Où ? Au Paris Saint-Germain »

Invité de l’émission Tout le sport sur France 3 ce soir, Kylian Mbappé s’est exprimé sur le prochain objectif de sa carrière. « Le prochain palier ? Gagner la Ligue des Champions, je pense. J’ai déjà fait une finale, demi-finale, quart de finale, huitième de finale… J’ai tout fait sauf gagné (sourire). Il ne me manque que ça ». Il a été questionné sur l’identité du club avec lequel il souhaiterait remporter le sacre européen et sa réponse ne s’est pas faite attendre : « J’espère que ça sera le plus rapidement possible. Où ? Au Paris Saint-Germain. Je suis Parisien et sous contrat. Donc c’est le Paris Saint-Germain ». Signe qu’il continue à s’impliquer dans le projet parisien malgré les récents échecs. Pour rappel, le joueur a un contrat de deux ans, soit jusqu’en 2024, avec une année en option que lui seul peut activer.