La rencontre entre le PSG et Ajaccio programmée

En tête de la Ligue 1 avec six points d’avance, le PSG a encore huit journées pour s’offrir le 11e de champion de France de son histoire, un record. Lors de ces huit rencontres, il recevra Ajaccio dans le cadre de la 35e journée de Ligue 1. Une rencontre dont la date a été dévoilé.

Samedi soir, le PSG reçoit Lens dans le cadre de la 31e journée. Une rencontre qui pourrait permettre au PSG de prendre une très belle avance sur son dauphin et se rapprocher du titre. Ce sera le dernier choc de la saison des Rouge & Bleu. Les Parisiens affronteront ensuite des équipes « plus abordable. » Lors de la 35e journée, c’est Ajaccio qui se déplacera au Parc des Princes. Battus à l’aller (0-3), les Ajacciens sont toujours à la lutte pour rester en Ligue 1 la saison prochaine. Le samedi 13 mai à 21 heures, ils affronteront donc le PSG. Une rencontre qui sera diffusée sur Canal Plus Sport 360 et Canal Plus Foot. Ce mercredi, la Ligue 1 a dévoilé une programmation partielle de la 35e journée. Le reste de cette dernière sera communiqué à l’issue des quarts de finale de l’Europa Conférence League de Nice.

La programmation partielle de la 35e journée

Samedi 13 mai 2023 à 21h00 sur Canal+ Sport 360 et Canal+ Foot

Paris Saint-Germain – AC Ajaccio