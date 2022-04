Tribune CS – Soirée Ligue des Champions

Ce mardi soir, le premier épisode des demi-finales de la Ligue des Champions nous a proposé une rencontre des plus étourdissantes entre Manchester City et le Real Madrid. Forts de leur succès 4-3, les Mancuniens ont pris un tout petit avantage avant le retour. Et ce mercredi soir, les demi-finales se poursuivent avec une opposition entre Liverpool et Villareal.

Irrésistible depuis de longs mois, Liverpool s’avance, forcément, comme le grandissime favori de cette double confrontation. Pourtant, en face, le Villareal d’Unai Emery garde bon espoir de réaliser le même coup que lors du tour précédent. Le Sous-Marin Jaune s’est, en effet, offert le scalpe du Bayern Munich, rien que ça.

Une partie à commenter ici, entre passionnés de ballon rond, c’est Tribune CS !

Le XI de Liverpool :

Alisson – Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson – Handerson, Fabinho, Thiago – Luis Diaz, Salah, Mané

Le XI de Villareal :

Rulli – Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupinan – Capoue, Coquelin – Parejo – Chukwueze, Danjuma, Lo Celso