Féminines – Plus de 37 000 places vendues pour PSG / OL

Ce dimanche en fin d’après-midi, la section féminine du PSG s’est inclinée sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais sur le score étriqué de 2-3 pour le compte du match aller des demi-finales d’UWCL. Désormais, avec un tout petit but à remonter, le tout est de se concentrer sur la manche retour qui se disputera ce samedi sur la pelouse du Parc des Princes (21h00, chaîne YouTube de DAZN).

Et pour cette rencontre, le moins que l’on puisse dire, c’est que les Parisiennes pourront compter sur le soutien du peuple rouge et bleu. En effet, depuis l’ouverture de la billetterie pour cette opposition au sommet, les supporters du PSG se sont rués sur les places. À tel point que ce PSG / OL sera l’occasion d’un record historique pour le football féminin. Ainsi, à l’heure où sont écrites ces lignes, plus de 37 000 places ont trouvé preneurs. Un chiffre historique puisque ce sera la première fois qu’un match féminin atteint une telle jauge. Le record précédent était détenu par l’OL lors d’une rencontre face… au PSG : 30 661 spectateurs.

Marie-Antoinette Katoto et ses coéquipières pourront donc compter sur une ambiance des plus bouillantes afin de renverser les lyonnaises dans le but de valider leur ticket pour la finale de la compétition continentale qui se déroulera le 21 mai prochain à Turin.