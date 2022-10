Tribune CS – Soirée Ligue des Champions

Après le nul du PSG concédé face au SL Benfica dans son antre du Parc des Princes, la 4e journée de la phase de poule de la Ligue des Champions se poursuit ce mercredi soir avec quelques affiches alléchantes au programme.

En effet, six oppositions sont à suivre à partir de 21h00. Déjà, côté hexagonal, l’Olympique de Marseille tentera de refaire son retard avec un déplacement périlleux sur la pelouse du Sporting et ce, après avoir défait ces mêmes Lisboètes il y a une semaine de cela. Ensuite, le FC Barcelone, qui s’est incliné lors de la 3e journée en terre interiste, reçoit l’Inter Milan dans son antre du Camp Nou. Pour le reste, on aura le droit aux rencontres suivantes : Glasgow / Liverpool, Tottenham / Eintracht Francfort, Bayer Leverkusen / FC Porto et Plzen / Bayern Munich.

