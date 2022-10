Ce samedi soir, le PSG se déplaçait sur la pelouse du Stade de Reims pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Une partie frustrante, qui s’est conclue sur un score nul et vierge et qui a notamment été marquée par l’exclusion de Sergio Ramos.

Le PSG ne se trouve pas dans sa meilleure phase. Cela fait en effet trois matches que les Parisiens n’ont plus goûté au succès, ces derniers alignant trois nuls de rang. Le deuxième, face au Stade de Reims, a vu Sergio Ramos se faire exclure suite à un carton rouge direct. La cause ? L’ancien merengue s’est montré intimidant envers l’homme en noir. Et ce jour, la LFP vient d’officialiser la sanction du défenseur de 36 ans.

Trois matches de suspension pour Sergio Ramos

Ainsi, la commission de discipline qui s’est rassemblée ce mercredi, a rendu son verdict. Deux joueurs du PSG sont concernés : Neymar Jr et donc Sergio Ramos. Pour le premier cité, il écope d’un match de suspension pour accumulation de cartons jaunes. Une suspension qui sera effective face à l’AC Ajaccio. Le Ney pourra donc bien être présent face à l’Olympique de Marseille ce dimanche soir. En revanche, pour ce qui est de Sergio Ramos, la sentence est un chouïa plus sévère. Étant donné qu’il a été exclu sur un carton rouge direct, celui-ci écope donc de deux matches de suspension, plus un en sursis. Un moindre mal sachant que la légende ibère était sous la menace de sept matches de suspension maximum.