Le PSG n’a pu faire mieux qu’un match nul (1-1) face au SL Benfica ce mardi soir en marge de la 4e journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Et durant cette partie, Kylian Mbappé a été touché à la cheville, nous informe ce jour L’Equipe.

Seul et unique buteur du PSG face aux Benfiquistes, Kylian Mbappé ne se trouve toutefois nullement dans sa meilleure passe. Il n’y a qu’à voir les derniers échos venant de la presse spécialisée pour s’en convaincre. Néanmoins, en ce qui concerne le rectangle vert, le plus important en somme, le joueur serait, là aussi, quelque peu en délicatesse.

Une incertitude face à l’OM ?

En effet, ce jour, le journal L’Equipe évoque le cas de Kylian Mbappé. Selon cette source, la réception du SL Benfica n’a pas été de tout repos pour le numéro 7 francilien, loin s’en faut. Ainsi, suite à un choc avec un joueur adverse, le tricolore a été touché à la cheville. Ce mercredi, ce dernier ressentait encore apparemment les effets de ce choc au cours de l’entraînement. Pour l’heure, toujours selon le quotidien sportif, l’inquiétude ne serait toutefois pas de mise en interne. Le PSG surveille, comme on peut s’en douter, l’évolution de cette blessure et une décision sera prise dans les jours à venir sur sa participation, ou non, au Classique face à l’Olympique de Marseille ce dimanche soir.