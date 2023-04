Tribune CS – Soirée Ligue des Champions

La Ligue des Champions fait son retour après quelques semaines d’absence. Pour cette première soirée des quarts de finale aller, deux grandes affiches sont au programme. La première, c’est bien évidemment Manchester City qui affronte le Bayern Munich, une affiche qui pourrait aisément être une finale de Ligue des Champions. Pour le second match, Benfica reçoit l’Inter Milan.

Un Manchester City/Bayern Munich alléchant

C’est sans doute l’affiche européenne la plus excitante du moment. Manchester City, qui est deuxième de Premier League cette saison, reçoit un Bayern Munich impressionnant mais qui pose des questions sur certains compartiments du jeu. Cette rencontre c’est aussi les retrouvailles entre Pep Guardiola et Thomas Tuchel, deux hommes qui se connaissent très bien et qui partagent beaucoup de choses similaires a niveau du jeu.

Compositions d’équipe :

XI de Manchester City : Ederson – Akanji, R. Dias, Aké – Stones, Rodri – Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish – Haaland

XI de Bayern Munich : Sommer – Pavard, de Ligt, Upamecano, Davies – Kimmich, Goretzka – Coman, Musiala, Sané – Gnabry

Pour l’autre rencontre, Benfica est une équipe qui impressionne toute l’Europe depuis le début de la saison. Avec ses pépites et ses joueurs d’expérience, le club portugais avait par ailleurs accroché à deux reprises le PSG en phase de groupe. L’Inter Milan n’est pas au sommet de la Serie A (5e) comme il y a deux ans mais apparait comme un adversaire redoutable pour les Lisboètes.

Compositions d’équipe :

XI de Benfica : Odysseas – Gilberto, A. Silva, Morato, Grimaldo – Chiquinho, F. Luis – J. Mario, Aursnes, Rafa Silva – G. Ramos