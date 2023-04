Les priorités de Luis Campos pour le mercato du PSG

Cet été, le PSG devrait être actif sur le marché des transferts. Plusieurs postes sont scrutés pour renforcer l’effectif des Rouge & Bleu. Luis Campos a une priorité pour ses pistes estivales.

Luis Campos est attendu au tournant pour le mercato estival du PSG. Après les quelques déceptions du mercato d’été 2022, et aucune recrue lors de la fenêtre hivernale, le dirigeant portugais travaille déjà sur la période de transfert de l’été 2023 des Rouge & Bleu. Il a pisté plusieurs profils et aurait une priorité sur ces derniers.

Recruter des joueurs qui connaissent la Ligue 1

Selon les informations de Fabrice Hawkins, journaliste RMC Sport, le conseiller sportif du PSG chercherait en priorité des joueurs qui s’identifient au club et qui ont la mentalité pour supporter la pression qui entoure le PSG. Il souhaiterait recruter des joueurs qui connaissent bien la Ligue 1 et la France. En attaque, la piste Victor Osimhen est bien réelle. Il est même la priorité en attaque et il y a des discussions actuellement. Mais le dossier n’avancera pas tant que Naples poursuivra son parcours en Ligue des Champions. Ces prochaines semaines, son prix pourrait augmenter assure le journaliste. Moussa Diaby est aussi dans le viseur, comme l’hiver dernier. Mais à cette époque, il n’avait pas les finances.

Autre critère, s’adapter au contexte parisien

Fabrice Hawkins indique que le PSG a un autre critère pour ses futures recrues, l’adaptation au contexte parisien. Outre Milan Skriniar, d’autres joueurs de caractère sont attendus « tout comme des jeunes talents. » En ce qui concerne les départs, les joueurs prêtés vont se voir montrer la porte de sortie. « La direction sportive ne compte pas s’appuyer sur Messi ou encore Neymar. D’autres joueurs arrivés l’été dernier pourrait être poussé vers la sortie« , conclut le journaliste.