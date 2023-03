Tribune CS – Soirée Ligue Europa

Les huitièmes de finale de la Ligue Europa ont débuté ce jeudi. Le Sporting Lisbonne et Arsenal se sont accrochés (2-2), tout comme l’Union Berlin avec l’Union Saint-Gilloise. Leverkusen s’est imposé contre Ferencvaros (2-0) et la Roma contre la Real Sociedad (2-0). Il y a un programme chargé ce soir avec d’autres matches. Le Chakhtior Donestk affronte Feyenoord, la Juventus reçoit Fribourg et Séville fera face au Fenerbahçe.

La grosse affiche de la soirée se joue entre le Bétis Séville et Manchester United. Après sa lourde défaite dimanche dernier contre Liverpool (7-0), les hommes de Ten Hag voudront se racheter auprès de leurs fans contre le 5e de Liga. À noter que c’est la première fois que ces deux équipes s’affrontent en compétition officielle.

Les compositions d’équipes

XI de Manchester United : De Gea – Dalot, Martinez, Varane, Shaw – Fred, Casemiro – Fernandes, Antony, Weghorst, Rashford