Ligue 1 – L’OL arrache le match nul face au Stade de Reims (1-1)

La 29ème journée de Ligue 1 débutait ce vendredi soir avec la rencontre opposant le Stade de Reims et l’Olympique Lyonnais. Derrière le LOSC et le PSG avant le coup d’envoi, les Lyonnais pouvaient occuper provisoirement la première du classement en cas de victoire. Pour cela, l’entraîneur des Gones, Rudi Garcia avait opté pour un 4-3-3 avec un trio offensif Rayan Cherki, Memphis Depay et Karl Toko-Ekambi. De leur côté, les Rémois se sont également présentés en 4-3-3.

Décevants dans le jeu, les Lyonnais ont obtenu le match nul face aux Rémois en toute fin de match (1-1). Mathieu Cafaro (33e) avait ouvert le en première période pour les Champenois. Dominateurs dans le jeu en seconde période, les Gones ont buté sur la défense du Stade de Reims. Predrag Rajković a notamment sorti une frappe de Maxwell Cornet en fin de match (82e). Finalement, Tinotenda Kadewere a arraché l’égalisation en fin de match (1-1, 90e+2). Un match nul qui permet à l’OL (3e, 60 pts, +31) de revenir provisoirement à hauteur du PSG (2e, 60 pts, +45), avant le match face au FC Nantes dimanche soir. Pour leur prochain match, les Lyonnais affronteront le PSG le dimanche 21 mars prochain.