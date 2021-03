Di María : “J’ai toujours dit que j’étais très heureux à Paris”

Alors qu’il faisait partie des joueurs qui arrivaient en fin de contrat à l’issue de cette saison 2020-2021, Ángel Di María a officiellement prolongé son contrat avec le PSG ce vendredi 12 mars 2021. L’international argentin de 33 ans a paraphé un nouveau bail jusqu’en juin 2022, plus une année en option. Via le site officiel du club, El Fideo a évoqué sa joie de poursuivre l’aventure avec le maillot des Rouge et Bleu. Il a également été questionné sur le prochain cap des 100 passes décisives avec le PSG (il en comptabilise 99 actuellement depuis son arrivée en 2015).

Son premier ressenti après sa prolongation

Di María : “Tout d’abord, je suis très heureux ! Je suis très content de pouvoir prolonger d’une année de plus, plus une autre optionnelle, cette aventure au Paris Saint-Germain. Je pense que c’est quelque chose de très important pour moi. J’ai toujours dit que j’étais très heureux à Paris, et ma famille l’est aussi. Mes filles adorent Paris, leur école, leurs amis. Mon souhait était donc de continuer ici parce que je me sens très bien dans ce club, cette ville. Si j’ai renouvelé mon contrat, c’est aussi parce que le club est content de moi, et également car l’entraîneur est heureux. J’espère avoir la chance de pouvoir rester dans l’histoire du club.”

Le cap des 100 passes décisives

Di María : “J’ai été un peu anxieux lors des derniers matches pour essayer d’atteindre les 100 passes décisives ! C’est quelque chose de très important pour moi. Ensuite, j’espère atteindre puis dépasser les 103 offrandes de Safet Susic, qui détient le record du club. Ce serait quelque chose d’important parce que cela resterait dans l’histoire de ce club, ce serait marqué pour toujours, jusqu’à ce qu’un autre joueur ait la possibilité de me dépasser pour entrer à son tour dans l’histoire. J’espère que cette prolongation me permettra d’atteindre ces caps symboliques.”