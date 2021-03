Rudi Garcia : “On reste en capacité d’être devant tout le monde”

Demain, à 19 heures, l’Olympique Lyonnais (3e, 56 points) recevra le Stade Rennais, club en crise qui vient de voir Julien Stéphan démissionner. Et c’est… Bruno Genesio qui devrait lui succéder sur le banc. Quelles que soient les manœuvres en Bretagne, Lyon voudra les trois points lors de cette 28e journée de Ligue 1. D’ailleurs les Gones affichent de l’ambition pour le sacre national.

Interrogé sur la course au titre, Rudi Garcia a affiché ses convictions en conférence de presse. “Vu que le PSG est une équipe construite pour gagner la Champions League, et qu’à part l’accident de 2017, dû à un Monaco qui était stratosphérique, le PSG doit normalement être devant tout le monde à la fin. Ce n’est pas le cas pour l’instant. On verra si la logique est respectée à la fin de saison ou pas, mais peu importe. Nous on doit jouer à fond le prochain match. On reste en capacité d’être devant tout le monde si on gagne tous nos matches. Gagner demain est très important car on n’a pas su faire le plein à Marseille…” Bruno Guimarães, le milieu de terrain qui l’accompagnait face à la presse, a tenu un discours assez similaire : “Je pense qu’avec la concurrence de Paris, Lille et Monaco, on doit jouer notre jeu et ne pas se préoccuper des autres. On doit ramener ce trophée à l’OL. Le PSG est peut-être favori mais les quatre équipes sont très bonnes. Les confrontations directes vont être très importantes.”