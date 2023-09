Tribune CS (Trophée des championnes) – OL / PSG

Ce dimanche soir (21h sur Canal Plus), les Féminines du PSG et l’OL vont s’affronter pour le premier titre de la saison avec le Trophée des championnes.

Les Féminines du PSG et l’Olympique Lyonnais vont lancer la saison 2023-2024 avec un premier trophée en jeu. Pour la troisième édition de ce Trophée des championnes, les deux formations s’affrontent au Stade de l’Aube de Troyes. Et pour cette première rencontre de la saison, Gérard Prêcheur a décidé d’aligner pour la première fois sa nouvelle recrue en défense Viola Calligaris. Au milieu de terrain, Grace Geyoro sera présente tandis que Sandy Baltimore accompagnera Lieke Martens et Amalie Vangsgaard en attaque. En face, la désormais ex-Parisienne, Kadidiatou Diani sera titulaire avec sa nouvelle formation, tout comme la gardienne Christiane Endler.