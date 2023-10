Tribune CS – UWCL – Manchester United / PSG

Ce soir, les Féminines du PSG joue le match aller des barrages pour accéder à la phase de poules de la Ligue des Champions contre Manchester United.

Afin d’accéder à la phase de poules de l’UEFA Women’s Champions League, les Féminines du PSG doivent éliminer Manchester United lors des barrages. Ce mardi soir, les joueuses de Jocelyn Prêcheur se déplacent en Angleterre pour la manche aller. Le nouveau coach parisien a décidé d’aligner son équipe en 4-3-3. Constance Picaud débute dans le but. Elle sera défendue par un quatuor composé de Le Guilly, Jean-François, De Almeida et Karchaoui. Le milieu à trois est composé de Jackie Groenen, qui retrouve son ancien club, Albert et Grace Geyoro. Le trio d’attaque est lui composé de Baltimore, Chawinga, qui a marqué son premier but avec le PSG ce week-end contre Saint-Etienne, et Sandy Baltimore.

