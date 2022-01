Trois joueurs du PSG dans les sportifs les plus recherchés de 2021 sur le web

Le PSG compte dans ses rangs trois des meilleurs joueurs du Monde avec Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar. Trois jours qui font souvent l’actualité que ce soit avec leurs performances sur le terrain, ou bien sur leurs actions en dehors du terrain. Une enquête de Semrush, spécialiste mondial du marketing digital, montre que la MNM fait partie des sportifs les plus recherchés sur internet en 2021 en France.

Les joueurs du PSG se classent aux première, deuxième et cinquième places. Et c’est Lionel Messi qui domine avec 1 093 400 de requêtes mensuelles, devant donc Mbappé (823 100), Karim Benzema (634 900), Cristiano Ronaldo (503 400) et Neymar (490 000). Lors de son arrivée au PSG, la Pulga a comptabilisé pas moins de 6 120 000 recherches.